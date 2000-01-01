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flickr 26.01 20:56   MIGnews.com

В Австрии арестованы 14 предполагаемых боевиков ISIS

Австрийская полиция арестовала 14 человек в четверг, 26 января, по подозрению в принадлежности к террористической группировке "Исламское Государство", также известной как ISIS, в результате спецопераций в Вене и южной части города Грац, как сообщили австрийские прокуроры.

Около 800 полицейских приняли участие в рейдах, как сообщил офис прокуроров Грац в своем заявлении, добавив, что согласованные действия были запланированы в течение некоторого времени.

В заявлении были несколько деталей, но пресс-секретарь сообщил, что предполагаемые боевики ISIS взяты под стражу и 3 из них - женщины, 3- австрийцы с иностранными корнями, 2 боснийцев, македонцев и 2 сирийцев. Национальности остальных подозреваемых не были немедленно известны.

"Не было никакой острой опасности" и никаких признаков конкретного нападения, как сообщил пресс-секретарь, добавив, что содержание под стражей не было связаны с арестом австрийского подростка на прошлой неделе по подозрению в планировании теракта в Вене.
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