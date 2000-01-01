26.01 18:55 MIGnews.com

Юноше, сбившему полицейского, предъявили обвинения

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Прокуратура предъявила обвинения 19-летнему Шади абу-Хейт из Назарета после того, как он сбил полицейского, остановившего его в примерно неделю назад в Назарет-Илит. Отметим, что в результате атаки полицейский получил легкие ранения.Согласно обвинительному заключению, абу-Хейт скрылся с места происшествия и через несколько сотен метров врезался в стену.Он обвиняется в разбойном нападении, безрассудной угрозе, нападении на сотрудника полиции и воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей полицейского.