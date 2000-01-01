Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Юноше, сбившему полицейского, предъявили обвинения | Фото: Thinkstock26.01 18:55   MIGnews.com

Юноше, сбившему полицейского, предъявили обвинения

Прокуратура предъявила обвинения 19-летнему Шади абу-Хейт из Назарета после того, как он сбил полицейского, остановившего его в примерно неделю назад в Назарет-Илит. Отметим, что в результате атаки полицейский получил легкие ранения.

Согласно обвинительному заключению, абу-Хейт скрылся с места происшествия и через несколько сотен метров врезался в стену.

Он обвиняется в разбойном нападении, безрассудной угрозе, нападении на сотрудника полиции и воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей полицейского.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:23
Британия не предубеждена в вопросе отказа Асада от власти
19:51
Дани Данон поддержал политику США в отношении ООН
19:36
Израильтяне - народ-путешественник
19:19
Греция отказала Турции в экстрадиции 8 турецких солдат
18:43
Стрельба в Иудее и Самарии: никто не пострадал
18:34
В Тель-Авиве все сложно: Шабат смешали с Бат-Ямом
18:20
Дональд Трамп отказывается встречаться с президентом Мексики
17:52
Испания бросает вызов ЕС в вопросе о Brexit
17:31
Дахлан против Мазена: Ставка миллиард долларов
17:18
В Вестминстерский дворец поступил проект о запуске Brexit
16:15
Новый министр в Румынии - уроженец Ришон Ле-Циона
15:56
Взрыв в Кирьят-Ям: 1 погибший
15:33
Палестинец открыл огонь на шоссе 55: никто не пострадал
15:25
Водитель закурил сигарету - грузовик загорелся на ходу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus