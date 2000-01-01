26.01 15:23 MIGnews.com

Вор сорвался с пятого этажа в Тель-Авиве и разбился насмерть

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Ночью 26 января в центральном Тель-Авиве мужчина сорвался с пятого этажа жилого дома и разбился насмерть.Полиция предполагает, что речь идет о квартирном воре. Он вызвал замочного мастера. и сказал ему, что потерял ключ от квартиры. Тот открыл квартиру, но заподозрил неладное, и закрыл вора в квартире.Вор запаниковал, и попытался покинуть квартиру через окно - но сорвался, получил смертельные ранения и скончался по прибытии врачей скорой помощи.