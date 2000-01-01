26.01 15:14 MIGnews.com

Высоту Эвереста решено пересмотреть

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Специалисты из Индии решили заново измерить высоту Эвереста из-за споров ученых о том, что самая высокая гора в мире могла стать ниже в результате землетрясения в Непале, сообщает портал Seeker.Напомним, что в апреле 2015 года в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало яблоком раздора в научном сообществе - ученые мужи считают, что из-за толчков Эверест стал ниже. Причем называются величины "иссыхания" называются самые разные - от нескольких миллиметров до десятков сантиметров.Установить истину можно лишь при помощи новых замеров, которые проведут индийские специалисты. В Непал они отправятся примерно через два месяца и еще около месяца займут сами измерения.Официально зарегистрированная высота Эвереста составляет 8848 метров над уровнем моря. Этот пик считается самым высоким в мире.