26.01 06:37 MIGnews.com

Арье Дери одобрил абсорбцию Израилем 100 сирот из Сирии

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Впервые с начала гражданской войны в соседней Сирии в 2011 году Израиль нарушит свой нейтралитет и приютит группу беженцев из этой страны. Как сообщает ивритоязычный сайт Nanu10, министр внутренних дел Арье Дери уже утвердил план, по которому Еврейское государство станет не просто убежищем, а новым домом для 100 сирийских сирот.Согласно плану МВД, в течение первых трех месяцев в Израиле дети, потерявшие родителей в результате военных действий, будут размещены в школе-интернате. Пока они будут интегрироваться в образовательную систему и догонять упущенные знания, государство будет подбирать им приемные – естественно, арабские – семьи.Находиться на израильской территории сирийские дети будут в статусе временных жителей, поэтому паспорта они получить не смогут. Зато они получат удостоверения личности и, все равно, будут рассматриваться в качестве полноценных граждан Израиля.Более того, план Дери предусматривает возможность абсорбции также и близких родственников сирийских детей – их братьев, сестер или родителей, если таковые обнаружатся.Как сообщает 10-й канал ИТВ, правительство намеревается заверить ООН в том, что, спустя четыре года, проведенные внутри страны, сирийцы смогут рассчитывать даже на получение израильского гражданства.