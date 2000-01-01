26.01 12:59 MIGnews.com

Жених изнасиловал женщину, поспал и пошел на свадьбу

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В Великобритании судят преступника, который изнасиловал и ограбил женщину в одном из лондонских парков. Любопытно другое, как пишет The Sun, инцидент произошел вскоре после полуночи 13 января – в день его свадьбы.По словам 24-летней пострадавшей, она шла по парку Виктория, когда насильник, 28-летний Дерри Флинн Маккэн, схватил ее, затащил в кусты, надругался, а после потребовал отдать ему наличные деньги.Полицейским не пришлось долго разыскивать злоумышленника – он был арестован уже через 6 дней после случившегося.В день изнасилования счастливый жених публиковал на своей странице в Facebook снимки со свадебной церемонии в обнимку со своей беременной супругой. Мотив его поступка остается загадкой.20 января он предстал перед мировым судом Темзы, где ему выдвинули 4 обвинения в изнасиловании и одно в ограблении. Следующее заседание по делу жениха-насильника состоится 16 февраля.