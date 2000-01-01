26.01 12:07 MIGnews.com

В Пардес Хана похитили секретную машину ЦАХАЛа

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Секретный вездеход ЦАХАЛа, Зибар, был похищен из гаража разработчика машины, Идо Коэна в Пардес Хана минувшей ночью.Зибар используется в операциях элитных подразделений израильской армии.Получив сообщение об угоне, ЦАХАЛ начал крупную операцию по поиску машины. В ходе прочесывания местности Зибар был обнаружен в районе Кфар Кара. На настоящий момент личности похитителей не установлены.В 2002 году ЦАХАЛ заключил контракт с Коэном а разработку скоростной патрульной машины на линии соприкосновения с врагом. Зибар специально подгонялся для нужд спецназа и сил быстрого реагирования.Вездеход был создан в течение двух месяцев на базе известного армейского джипа “Суфа”.