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В Пардес Хана похитили секретную машину ЦАХАЛа 26.01 12:07   MIGnews.com

В Пардес Хана похитили секретную машину ЦАХАЛа

Секретный вездеход ЦАХАЛа, Зибар, был похищен из гаража разработчика машины, Идо Коэна в Пардес Хана минувшей ночью.

Зибар используется в операциях элитных подразделений израильской армии.

Получив сообщение об угоне, ЦАХАЛ начал крупную операцию по поиску машины. В ходе прочесывания местности Зибар был обнаружен в районе Кфар Кара. На настоящий момент личности похитителей не установлены.

В 2002 году ЦАХАЛ заключил контракт с Коэном а разработку скоростной патрульной машины на линии соприкосновения с врагом. Зибар специально подгонялся для нужд спецназа и сил быстрого реагирования.

Вездеход был создан в течение двух месяцев на базе известного армейского джипа “Суфа”.
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