26.01 10:38 MIGnews.com
Израильтянок изнасиловали в массажном кабинете
58-летний массажист из города Ришон ле-Цион обвиняется в двух случаях изнасилования пациенток.
Изнасилования происходили в спа, в котором работает обвиняемый. В одном случае потерпевшая пришла в спа чтобы получить массаж в качестве подарка на Международный Женский День.
С учетом тяжести содеянного и предъявленных суду улик, прокуратура требует оставить массажиста под стражей до окончания судебного процесса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии