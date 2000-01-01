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Израильтянок изнасиловали в массажном кабинете | Фото: Thinkstock26.01 10:38   MIGnews.com

Израильтянок изнасиловали в массажном кабинете

58-летний массажист из города Ришон ле-Цион обвиняется в двух случаях изнасилования пациенток.

Изнасилования происходили в спа, в котором работает обвиняемый. В одном случае потерпевшая пришла в спа чтобы получить массаж в качестве подарка на Международный Женский День.

С учетом тяжести содеянного и предъявленных суду улик, прокуратура требует оставить массажиста под стражей до окончания судебного процесса.
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