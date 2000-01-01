26.01 10:38 MIGnews.com

Израильтянок изнасиловали в массажном кабинете

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58-летний массажист из города Ришон ле-Цион обвиняется в двух случаях изнасилования пациенток.Изнасилования происходили в спа, в котором работает обвиняемый. В одном случае потерпевшая пришла в спа чтобы получить массаж в качестве подарка на Международный Женский День.С учетом тяжести содеянного и предъявленных суду улик, прокуратура требует оставить массажиста под стражей до окончания судебного процесса.