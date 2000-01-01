Отель под лавиной в Италии: выживших больше нет

По последним данным, спасатели обнаружили тела еще двух человек, находившихся в накрытом снеженой лавиной отеле "Ригопьяно" в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии. В итоге общее число погибших составило 29, поисковая операция завершена, сообщили в спасательной службе Италии.
Напомним, 18 января текущего года спровоцированная подземными толчками и сильными снегопадами мощная лавина сошла на расположенный на высоте 1,2 тысячи метров отель, полностью накрыв четырехэтажное здание.
Из более чем 30 находившихся в тот момент в здании людей выжить удалось девятерым, в том числе, четверым детям. Еще два человека незадолго до схода лавины покинули здание и остались живы.