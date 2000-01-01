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В России разбился сверхсекретный истребитель Су-57 25.12 10:02   MIGnews.com

В России разбился сверхсекретный истребитель Су-57

В России под Комсомольском-на-Амуре разбился новейший сверхсекретный истребитель пятого поколения Су-57. Авария произошла в ходе проведения испытаний двигателя перед принятием машины на вооружение.

Пилот разбившегося самолета успел катапультироваться и не пострадал. Основной версией авиакатастрофы назвали отказ системы управления в ходе тестирования самолета на максимальных режимах, из-за чего истребитель начал двигаться по винтовой траектории с креном и потерей высоты.

Пилот пытался в ручном режиме выровнять машину, однако, когда падение достигло критической высоты две тысячи метров, был вынужден совершить катапультирование.


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