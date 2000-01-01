Подробности израильского удара по Дамаску

В сирийской прессе и социальных сетях опубликованы новые подробности израильского удара по Сирии 23 декабря.
Основной целью удара были иранские и сирийские военные позиции в районе Дамаска.
Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила, минимум “три не гражданина Сирии” были убиты в ходе атак.
Официальное агентство SANA сообщило об атаке в районе Акаба. Там “сбита одна вражеская цель”.
Источник в штабе сил, поддерживающих президента Башара Асада сообщил агентству Reuters, что четыре израильских крылатых ракеты были выпущены в направлении сирийских целей из воздушного пространства Ливана.
Жители Дамаска рассказали о том, что в окрестностях столицы “были слышны мощные взрывы”.