25.12 07:28 MIGnews.com

Подробности израильского удара по Дамаску

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В сирийской прессе и социальных сетях опубликованы новые подробности израильского удара по Сирии 23 декабря.Основной целью удара были иранские и сирийские военные позиции в районе Дамаска.Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила, минимум “три не гражданина Сирии” были убиты в ходе атак.Официальное агентство SANA сообщило об атаке в районе Акаба. Там “сбита одна вражеская цель”.Источник в штабе сил, поддерживающих президента Башара Асада сообщил агентству Reuters, что четыре израильских крылатых ракеты были выпущены в направлении сирийских целей из воздушного пространства Ливана.Жители Дамаска рассказали о том, что в окрестностях столицы “были слышны мощные взрывы”.