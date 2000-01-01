25.12 21:22 MIGnews.com

Арестован второй подозреваемый в убийстве в Иерусалиме

עמוס סער, קצין הביטחון של מחוז ירושלים במשמר בתי המשפט, הוא עובד המדינה שנדקר למוות בירושלים @aviadglickman pic.twitter.com/9VYQQ5CPsv — חדשות 13 (@newsisrael13) 25 декабря 2019 г.

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Полиция арестовала второго подозреваемого в убийстве старшего офицера службы безопасности охраны судов Амоса Саара в иерусалимском районе Хар-Хома ранее сегодня.50-летний мужчина подозревается в пособничестве главному подозреваемому, 30-летнему мужчине.Хотя обстоятельства инцидента еще не ясны, несколько новостных агентств на иврите сообщили, что, по оценкам следователей, это мог быть спор между соседями.