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Арестован второй подозреваемый в убийстве в Иерусалиме | Фото:25.12 21:22   MIGnews.com

Арестован второй подозреваемый в убийстве в Иерусалиме

Полиция арестовала второго подозреваемого в убийстве старшего офицера службы безопасности охраны судов Амоса Саара в иерусалимском районе Хар-Хома ранее сегодня.

50-летний мужчина подозревается в пособничестве главному подозреваемому, 30-летнему мужчине.

Хотя обстоятельства инцидента еще не ясны, несколько новостных агентств на иврите сообщили, что, по оценкам следователей, это мог быть спор между соседями.




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