25.12 21:22 MIGnews.com
Арестован второй подозреваемый в убийстве в Иерусалиме
Полиция арестовала второго подозреваемого в убийстве старшего офицера службы безопасности охраны судов Амоса Саара в иерусалимском районе Хар-Хома ранее сегодня.
50-летний мужчина подозревается в пособничестве главному подозреваемому, 30-летнему мужчине.
Хотя обстоятельства инцидента еще не ясны, несколько новостных агентств на иврите сообщили, что, по оценкам следователей, это мог быть спор между соседями.
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