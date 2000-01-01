25.12 20:52 MIGnews.com

На Рождество в Гонконге вновь случились стычки с полицией

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В Гонконге продолжаются антиправительственные протесты. 25 декабря активисты вновь вышли на митинг и устроили потасовку с полицией."Антиправительственные протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей, как и накануне вечером, на фоне насилия и вандализма на улицах города", - говорится в сообщении.В результате стычек было пострадали 25 человек и были госпитализированы.