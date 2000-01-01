В Израиле продержится высокий уровень загрязнения воздуха
В среду вечером, 25 декабря, Министерство охраны окружающей среды Израиля предупредило, что высокий уровень загрязнения воздуха будет держаться по всему Израилю.
В течение следующих нескольких часов будет происходить постепенное улучшение качества воздуха на севере Израиля, включая Хайфу и Изреельскую долину, за исключением Негева, где загрязнение продолжится и в четверг.
Днем ранее министерство предупредило, что из-за ветров из Северной Африки в Израиле увеличится уровень загрязнения воздуха. Однако в Хайфе, северной долине, Галилеи и Голанах уровень будет "средним". Министерство также заявило, что по мере распространения дождей на юг качество воздуха будет постепенно улучшаться, за исключением регионов Негев и Арава, где уровень загрязнения будет "очень высоким".
Загрязнение происходит из-за сильных юго-западных ветров, приносящих пыль с направления Египта в Израиль.
После консультации с Министерством здравоохранения, Министерство охраны окружающей среды выделило уязвимые группы населения, в том числе людей, страдающих заболеваниями легких, пожилых людей, детей и беременных женщин.