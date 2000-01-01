25.12 20:36 MIGnews.com

В Израиле продержится высокий уровень загрязнения воздуха

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В среду вечером, 25 декабря, Министерство охраны окружающей среды Израиля предупредило, что высокий уровень загрязнения воздуха будет держаться по всему Израилю.В течение следующих нескольких часов будет происходить постепенное улучшение качества воздуха на севере Израиля, включая Хайфу и Изреельскую долину, за исключением Негева, где загрязнение продолжится и в четверг.Днем ранее министерство предупредило, что из-за ветров из Северной Африки в Израиле увеличится уровень загрязнения воздуха. Однако в Хайфе, северной долине, Галилеи и Голанах уровень будет "средним". Министерство также заявило, что по мере распространения дождей на юг качество воздуха будет постепенно улучшаться, за исключением регионов Негев и Арава, где уровень загрязнения будет "очень высоким".Загрязнение происходит из-за сильных юго-западных ветров, приносящих пыль с направления Египта в Израиль.После консультации с Министерством здравоохранения, Министерство охраны окружающей среды выделило уязвимые группы населения, в том числе людей, страдающих заболеваниями легких, пожилых людей, детей и беременных женщин.