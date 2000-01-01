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В Иерусалиме молодой еврей принес в церковь огромный нож | Фото:25.12 20:01   MIGnews.com

В Иерусалиме молодой еврей принес в церковь огромный нож

В среду, 25 декабря, в храме Гроба Господня был арестован молодой еврей, который принес с собой большой кухонный нож. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление полиции.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что злоумышленник является психически неуравновешенным. После допроса он был освобожден из-под стражи. Пока неясно, угрожал ли он прихожанам.

Иерусалимский храм Воскресения Христова находится в христианском квартале Старого города Иерусалима. Согласно преданию, восходящему по крайней мере к четвертому веку, стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос.


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