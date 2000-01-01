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Коктейль Молотова за гея-Иисуса: атака на комико в Бразилии | Фото:26.12 05:27   MIGnews.com

Коктейль Молотова за гея-Иисуса: атака на комиков Бразилии

Офис бразильской комедийной группы Porta dos Fundos в Рио-де-Жанейро в канун Рождества забросали котейлем Молотова, спустя несколько недель после выпуска сериала на Netflix об Иисусе-гомосексуалисте.

Комедия "Первое искушение Христа", в которой Иисус знакомит своего парня Орландо с семьей, вызвала массовые недовольства. Около 2 миллионов человек подписали петицию, призывающую отменить шоу.

Группа заявила, что охраннику удалось сдержать пожар, и никто не пострадал.

В Бразилии проживает крупнейшая в мире католическая община, а также быстроразвивающаяся евангелическая община с растущим политическим влиянием.

Президент Жаир Больсонаро, который назвал себя "гордым" гомофобом, ранее в этом году он приостановил финансирование фильмов на тему ЛГБТ. Постановление было впоследствии отклонено федеральным судом. Его сын, Эдуардо Больсонаро, недавно назвал Porta dos Funds "мусором" в своем аккаунте в Твиттере.


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