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Израильтян, задержанных в аэропорту Украины, депортируют | Фото:25.12 19:00   MIGnews.com

Израильтян, задержанных в аэропорту Украины, депортируют

Семь израильтян были задержаны более чем на четыре часа в международном аэропорту Украины, сообщает 12-й канал. Их депортируют обратно в Израиль.

Израильтяне, среди которых журналист Шаи Голден и певица Элькана Марчиано, ждут обратного рейса в Израиль, на который они смогут сесть, только если останутся свободные места.

По словам одного из задержанных, украинские чиновники прямо признали, что задержание носит политический характер.

"Украинцы сказали нам, что Израиль возвращает их людей, поэтому они решили вернуть нас", - заявил он, добавляя, что этим вопросом занимается посольство Израиля и министр иностранных дел. По словам Шира Ронен, жены одного из задержанных, мужчины приехали для посещения города Умань, места паломничества многих хасидских евреев.

"Они ждут в аэропорту и им нельзя ничего не делать. Они приставили полицейского рядом с ними, и им никуда не разрешают идти. Я поняла, что они пытались выяснить, что произошло, и не получили никаких ответов."

Подобные инциденты случались в Украине несколько раз за последний год. В последние недели власти России также задержали несколько групп израильтян без объяснения причин.


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