"Боко Харам" устроила теракт в Нигерии в канун Рождества
Джихадисты "Боко харам" убили семь человек в канун Рождества во время рейда на христианскую деревню недалеко от города Чибок в северо-восточной части Нигерии, штат Борно, сообщают местные ополченцы и жители АФП.
Во вторник вечером, 24 декабря, десятки боевиков на грузовиках и мотоциклах, ворвались в Кварангулум, стреляя в бегущих жителей и сжигая дома. До этого они разграбили запасы продовольствия.
"Боко харам" в провинции Западная Африка (ISWAP) недавно усилили нападения на военные и гражданские объекты.
"Они убили семь человек и похитили девочку-подростка во время нападения", - сообщил местный житель. "Они забрали еду и сожгли много домов перед отъездом."