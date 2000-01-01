Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Боко Харам` устроила теракт в Нигерии в канун Рождества | Фото:25.12 17:11   MIGnews.com

"Боко Харам" устроила теракт в Нигерии в канун Рождества

Джихадисты "Боко харам" убили семь человек в канун Рождества во время рейда на христианскую деревню недалеко от города Чибок в северо-восточной части Нигерии, штат Борно, сообщают местные ополченцы и жители АФП.

Во вторник вечером, 24 декабря, десятки боевиков на грузовиках и мотоциклах, ворвались в Кварангулум, стреляя в бегущих жителей и сжигая дома. До этого они разграбили запасы продовольствия.

"Боко харам" в провинции Западная Африка (ISWAP) недавно усилили нападения на военные и гражданские объекты.

"Они убили семь человек и похитили девочку-подростка во время нападения", - сообщил местный житель. "Они забрали еду и сожгли много домов перед отъездом."

Также, сообщается, что боевики сожгли церковь.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:41
В Иудее и Самарии построят 3000 домов и промышленные зоны
18:23
Иерусалим: полиция назвала жертву ножевого нападения
18:13
"Путин сказал, что если бы не я - Израиль воевал бы с РФ"
18:00
В штабе иранских ополченцев в Сирии прогремел взрыв
17:48
Почти 70% жалоб на дискриминацию в Израиле – от женщин
17:36
Ганц: предложение Саара - моральное банкротство
17:07
Мужчина, раненый ножом в Иерусалиме, скончался в больнице
17:02
Беннетт: Гаага - дом современного антисемитизма
16:41
Израиль рано или поздно ответит за бомбежки Сирии
16:25
Рафи Перец осудил "слияние Ханнуки и Рождества в Израиле"
16:00
Иран проведет совместные учения с Россией и Китаем
15:29
США могут вывести войска из Африки
15:28
В Иране снова отключат интернет из-за протестов
15:00
Ножевое нападение: в Иерусалиме тяжело ранен мужчина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus