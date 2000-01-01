25.12 17:11 MIGnews.com

"Боко Харам" устроила теракт в Нигерии в канун Рождества

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Джихадисты "Боко харам" убили семь человек в канун Рождества во время рейда на христианскую деревню недалеко от города Чибок в северо-восточной части Нигерии, штат Борно, сообщают местные ополченцы и жители АФП.Во вторник вечером, 24 декабря, десятки боевиков на грузовиках и мотоциклах, ворвались в Кварангулум, стреляя в бегущих жителей и сжигая дома. До этого они разграбили запасы продовольствия."Боко харам" в провинции Западная Африка (ISWAP) недавно усилили нападения на военные и гражданские объекты."Они убили семь человек и похитили девочку-подростка во время нападения", - сообщил местный житель. "Они забрали еду и сожгли много домов перед отъездом."Также, сообщается, что боевики сожгли церковь.