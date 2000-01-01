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Мужчина, раненый ножом в Иерусалиме, скончался в больнице | Фото:25.12 17:07   MIGnews.com

Мужчина, раненый ножом в Иерусалиме, скончался в больнице

СМИ сообщают, что жертва ножевого нападения в районе Иерусалима Хар-Хома, скончалась в больнице.

Также говорится, что полиция арестовала подозреваемого, который проживает недалеко от района.

Обстоятельства предполагаемого убийства до сих пор неясны.

Напомним, что 50-летний мужчина был тяжело ранен ножом в Иерусалиме в среду днем, 25 декабря. Сотрудники MDA сообщили, что мужчина лежал без сознания на лестничной площадки одного из зданий. На теле у него были глубокие ножевые ранения. Сообщается, что он не дышал и у него не было пульса.


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