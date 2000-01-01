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Ножевое нападение: в Иерусалиме тяжело ранен мужчина | Фото:25.12 15:00   MIGnews.com

Ножевое нападение: в Иерусалиме тяжело ранен мужчина

50-летний мужчина был тяжело ранен ножом в Иерусалиме в среду днем, 25 декабря. Об этом сообщает Аруц Шева. Полиция начала расследование.

На место происшествия были направлены сотрудники службы неотложной медицинской помощи MDA, которые оказали пострадавшему первую помощь, а затем эвакуировали его в медицинский центр Шааре Цедек в Иерусалиме.

Сотрудники MDA сообщили, что мужчина лежал без сознания на лестничной площадки одного из зданий. На теле у него были глубокие ножевые ранения. Сообщается, что он не дышал и у него не было пульса.

"Некоторое время назад полицейские были вызваны по адресу в районе Хар-Хома после того, как стало известно, что в одном из зданий был обнаружен мужчина с признаками насилия на теле и он был эвакуирован в критическом состоянии. Полицейские прибыли на место происшествия и начали расследование." - сообщают в полиции.


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