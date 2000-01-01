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Видео: безумие на шоссе Аялон 25.12 12:13   MIGnews.com

Видео: безумие на шоссе Аялон

12-й канал израильского ТВ опубликовал клип, снятый ночью в минувшую пятницу 20 декабря, на шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Водитель попытался обогнать машину, шедшую перед ним, но из-за огромной скорости потерял контроль над своим автомобилем и пересек три полосы движения, едва не столкнувшись с другими машинами. Машина вылетела на обочину и пробила стальное ограждение. Только чудом не произошла катастрофа.



Эрез Кита, директор Ассоциации Ор Ярок говорит: “2019 стал годом провала в попытке снизить количество жертв на дорогах. Видео иллюстрирует ежедневные реалии на дорогах, где не хватает 200 патрульных машин. Мы все не чувствуем себя в безопасности - и это прямое следствие провала в деятельности правительства. надо немедленно добавить на дороги еще 200 машин - в целях сдерживания и ради предотвращения угрожающих жизни инцидентов”.




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