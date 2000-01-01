Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Пассажиры остановили неуправляемый трамвай в Германии | Фото:25.12 14:23   MIGnews.com

Пассажиры остановили неуправляемый трамвай в Германии

Двое мужчин сломали дверь в кабину потерявшего сознание водителя трамвая, проехавшего без остановок мимо восьми станций, после чего остановили его движение.

Инцидент произошел вечером субботы, 21 декабря, в городе Бонн, передает издание General-Anzeiger.

Трамвай удалось остановить благодаря инструкциям от местного транспортного оператора SWB, до специалистов которых удалось дозвониться одной из пассажирок.

"Они все сделали абсолютно правильно в очень опасной ситуации и, возможно, даже спасли чьи-то жизни. Нельзя допускать, чтобы нечто подобное происходило вновь", - заявил мэр Ашок Шридхарен.

По данным СМИ, 47-летний водитель был госпитализирован и уже даже выписан из больницы, однако пока остается в отпуске по болезни. Никаких подробностей о состоянии его здоровья не сообщается.

В свою очередь пассажиры трамвая до смерти перепугались, хоть все и закончилось благополучно.

"Мы боялись за свою жизнь и ничего не могли поделать", - рассказал 61-летний пассажир Манфред Даас, путешествовавший со своей женой.

Сейчас прокуратура начала расследование в отношении компании SWB. Следователи пытаются выяснить, сработали ли должным образом все технические отказоустойчивые системы. Трамвай не останавливался даже после того, как пассажиры неоднократно жали на экстренный тормоз, но в компании сообщили, что кнопка лишь сигнализирует водителю, который и принимает решение об остановке, либо продолжении движения.

Не сработал также и "выключатель смерти" в кабине водителя, предназначенный для отключения двигателя дезактивации рычага, так как вес водителя, вероятно, удерживал его в рабочем положении. Но трамвай в любом случае остановиться бы сам по себе, потому что пассажиры активировали систему аварийной разблокировки дверей, сказал.

Неясным остается скорость, с которой ехал трамвай, которая по оценкам пассажиров составляла от 40 до 70 километров в час.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:29
США могут вывести войска из Африки
15:28
В Иране снова отключат интернет из-за протестов
15:00
Ножевое нападение: в Иерусалиме тяжело ранен мужчина
14:45
Ирану «не нравится» резолюция ООН по правам человека
14:35
ПА стремится к экономическим отношениям с Оманом
13:59
Штаты согласовали с Китаем новое торговое соглашение
13:23
Кохави: атакуем Иран, жаль что этого не делают другие
13:10
У больной раком Заворотнюк обнаружились новые долги
12:37
Яир Лапид: А если народ решит перевешать всех черкесов?
12:30
Трамп готов к «рождественскому подарку» от КНДР
12:13
Видео: безумие на шоссе Аялон  
12:12
В Иране рухнул военный самолет: пилоты погибли
11:47
Лучший шахматист Ирана отказался представлять страну
11:23
Два младенца скончались в больнице Ассута в Ашдоде
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus