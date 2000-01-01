25.12 14:23 MIGnews.com

Пассажиры остановили неуправляемый трамвай в Германии

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Двое мужчин сломали дверь в кабину потерявшего сознание водителя трамвая, проехавшего без остановок мимо восьми станций, после чего остановили его движение.Инцидент произошел вечером субботы, 21 декабря, в городе Бонн, передает издание General-Anzeiger.Трамвай удалось остановить благодаря инструкциям от местного транспортного оператора SWB, до специалистов которых удалось дозвониться одной из пассажирок."Они все сделали абсолютно правильно в очень опасной ситуации и, возможно, даже спасли чьи-то жизни. Нельзя допускать, чтобы нечто подобное происходило вновь", - заявил мэр Ашок Шридхарен.По данным СМИ, 47-летний водитель был госпитализирован и уже даже выписан из больницы, однако пока остается в отпуске по болезни. Никаких подробностей о состоянии его здоровья не сообщается.В свою очередь пассажиры трамвая до смерти перепугались, хоть все и закончилось благополучно."Мы боялись за свою жизнь и ничего не могли поделать", - рассказал 61-летний пассажир Манфред Даас, путешествовавший со своей женой.Сейчас прокуратура начала расследование в отношении компании SWB. Следователи пытаются выяснить, сработали ли должным образом все технические отказоустойчивые системы. Трамвай не останавливался даже после того, как пассажиры неоднократно жали на экстренный тормоз, но в компании сообщили, что кнопка лишь сигнализирует водителю, который и принимает решение об остановке, либо продолжении движения.Не сработал также и "выключатель смерти" в кабине водителя, предназначенный для отключения двигателя дезактивации рычага, так как вес водителя, вероятно, удерживал его в рабочем положении. Но трамвай в любом случае остановиться бы сам по себе, потому что пассажиры активировали систему аварийной разблокировки дверей, сказал.Неясным остается скорость, с которой ехал трамвай, которая по оценкам пассажиров составляла от 40 до 70 километров в час.