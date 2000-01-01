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Названа причина катастрофы российского Су-57 25.12 11:22   MIGnews.com

Названа причина катастрофы российского Су-57

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, крушение новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 произошло из-за отказа отказа системы управления, вследствие чего самолет самопроизвольно вошел в нисходящую спираль, перешедшую в быстрое снижение, завершившееся падением.

Неполадки в системе управления произошли в ходе испытательного полета на высоте 8 тысяч метров. Испытания проводились пилотом-испытателем гражданской авиации, так как разбившийся самолет еще не поступил на вооружение ВКС РФ.

Потерпевший крушение истребитель является первой серийно выпущенной машиной подобного класса. Всего уже построено около 20 таких самолетов, большая часть из которых - испытательные. Первая партия Су-57, которые в скором времени должны поступить на вооружение Минобороны РФ, составит 76 единиц техники.


Сообщается, что предположительная длина Су-57 составляет 19,7 метров, размах крыла - 14 метров, масса - 18,5 тонн. Экипаж состоит из одного пилота. Максимальная скорость самолета составляет 2600 км/ч. Вооружение новинки состоит из ракет класса "воздух — воздух" и "воздух — земля". Стоимость разработки составила около 2,8 миллиарда долларов.

В ВКС РФ истребитель пятого поколения Су-57 должен постепенно заменить состоящий на вооружении с середины 1980-х годов тяжелый истребитель Су-27.


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