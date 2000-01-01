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Метеорита не было: сопка обрушилась из-за оползня 26.12 02:17   MIGnews.com

Метеорита не было: сопка обрушилась из-за оползня

Ученые осмотрели сопку в Верхнебуреинском районе Хабаровского края и пришли к выводу, что она обрушилась из-за оползня. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального главка МЧС.

"По заключению ученых, это оползень. Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное. Метеорита не было", — уточнил собеседник агентства.
Накануне стало известно, что часть сопки обрушилась в реку Бурея и перекрыла ее русло.

На место происшествия прибыли спасатели, специалисты Бурейской ГЭС и администрация поселка Чекунда.

Одной из версий было падение метеорита, другой — оползень. Большая часть экспертов склонялась ко второму варианту.


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