Метеорита не было: сопка обрушилась из-за оползня

Ученые осмотрели сопку в Верхнебуреинском районе Хабаровского края и пришли к выводу, что она обрушилась из-за оползня. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального главка МЧС.
"По заключению ученых, это оползень. Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное. Метеорита не было", — уточнил собеседник агентства.
Накануне стало известно, что часть сопки обрушилась в реку Бурея и перекрыла ее русло.
На место происшествия прибыли спасатели, специалисты Бурейской ГЭС и администрация поселка Чекунда.
Одной из версий было падение метеорита, другой — оползень. Большая часть экспертов склонялась ко второму варианту.