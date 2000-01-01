26.12 02:17 MIGnews.com

Метеорита не было: сопка обрушилась из-за оползня

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Ученые осмотрели сопку в Верхнебуреинском районе Хабаровского края и пришли к выводу, что она обрушилась из-за оползня. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального главка МЧС."По заключению ученых, это оползень. Явление в нашем регионе редкое, но не уникальное. Метеорита не было", — уточнил собеседник агентства.Накануне стало известно, что часть сопки обрушилась в реку Бурея и перекрыла ее русло.На место происшествия прибыли спасатели, специалисты Бурейской ГЭС и администрация поселка Чекунда.Одной из версий было падение метеорита, другой — оползень. Большая часть экспертов склонялась ко второму варианту.