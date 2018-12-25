25.12 15:42 MIGnews.com
Видео: похищение учителя в Умм эль-Фахм
10-й канал израильского ТВ выложил в сеть видео похищения учителя в Умм эль-Фахм две недели назад.
25 декабря суд продлил временное содержание под стражей двух подозреваемых в похищении до 28 декабря. Один из задержанных был взят полицией по горячим следам с оружием в руках.
Учителя нашли вскоре после похищения в минивэне с одним из похитителей в лесу. Второй был идентифицирован и арестован через некоторое время после этого
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