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Видео: похищение учителя в Умм эль-Фахм 25.12 15:42   MIGnews.com

Видео: похищение учителя в Умм эль-Фахм

10-й канал израильского ТВ выложил в сеть видео похищения учителя в Умм эль-Фахм две недели назад.

25 декабря суд продлил временное содержание под стражей двух подозреваемых в похищении до 28 декабря. Один из задержанных был взят полицией по горячим следам с оружием в руках.

Учителя нашли вскоре после похищения в минивэне с одним из похитителей в лесу. Второй был идентифицирован и арестован через некоторое время после этого







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