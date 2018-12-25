25.12 15:42 MIGnews.com

Видео: похищение учителя в Умм эль-Фахм

תיעוד החטיפה באום אל-פאחם: משליכים את המורה לרכב - ונמלטים • לתיעוד המלא >> https://t.co/PUjQRhrVCO pic.twitter.com/IZHmwKt1RM — חדשות עשר (@news10) December 25, 2018

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10-й канал израильского ТВ выложил в сеть видео похищения учителя в Умм эль-Фахм две недели назад.25 декабря суд продлил временное содержание под стражей двух подозреваемых в похищении до 28 декабря. Один из задержанных был взят полицией по горячим следам с оружием в руках.Учителя нашли вскоре после похищения в минивэне с одним из похитителей в лесу. Второй был идентифицирован и арестован через некоторое время после этого