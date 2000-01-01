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Снег и дожди: в Израиль возвращается зима 25.12 12:47   MIGnews.com

Снег и дожди: в Израиль возвращается зима

Начиная с вечера 25 декабря, в Израиль возвращается зима.

Дожди, сопровождаемые грозами, пойдут сначала на севере. В прибрежной полосе будут дуть сильные западные ветры.

Дожди будут постепенно усиливаться и распространяться на всю территорию страны - вплоть до северного Негева.

Метеорологическая служба Израиля предупреждает о возможности наводнений в и выхода из берегов рек на востоке страны. На горе Хермон пойдет снег. Температура воздуха на всей территории страны значительно упадет и будет ниже обычной в это время года.

В пятницу дожди продолжатся, но несколько ослабнут. Температура воздуха останется низкой.


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