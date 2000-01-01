25.12 12:47 MIGnews.com

Снег и дожди: в Израиль возвращается зима

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Начиная с вечера 25 декабря, в Израиль возвращается зима.Дожди, сопровождаемые грозами, пойдут сначала на севере. В прибрежной полосе будут дуть сильные западные ветры.Дожди будут постепенно усиливаться и распространяться на всю территорию страны - вплоть до северного Негева.Метеорологическая служба Израиля предупреждает о возможности наводнений в и выхода из берегов рек на востоке страны. На горе Хермон пойдет снег. Температура воздуха на всей территории страны значительно упадет и будет ниже обычной в это время года.В пятницу дожди продолжатся, но несколько ослабнут. Температура воздуха останется низкой.