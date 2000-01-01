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YouTube 25.12 09:20   MIGnews.com

В Израиле умер известный поэт и писатель Феликс Кривин

Писатель и поэт Феликс Кривин, автор юмористических и фантастических рассказов, скончался в Израиле в субботу, 24 декабря, в возрасте 88 лет. Об этом на странице в Facebook сообщил его друг, украинский актер Лев Луцкер.

Умер замечательный человек, великий учитель, философ, писатель Феликс Давидович Кривин. Память о нем останется в сердцах всех, кому он открыл мудрость миропонимания, добра, любви, порядочности, правды, — написал Луцкер.

Феликс Кривин родился 11 июня 1928 года в Украине, в Мариуполе (Донецкая область) в еврейской семье. В 1962 году был принят в Союз писателей Украинской Советской Социалистической Республики. В 1998 году переехал в Израиль, жил в Беэр-Шеве.

Кривин — автор десятков книг, писал интермедии для Аркадия Райкина. В 2001 году его произведения были включены в Антологию сатиры и юмора России XX века издательства "Эксмо", как пишет Lenta.ru.
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