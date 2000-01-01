25.12 08:53 MIGnews.com

Фрагменты Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега в Сочи

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Фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России обнаружены в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщили в военном ведомстве."В 1,5 километра от черноморского побережья города Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны сообщили, что самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа.