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Израиль: опасность наводнений в центре, ливни пройдут на юге 25.12 08:44   MIGnews.com

Израиль: опасность наводнений в центре, ливни пройдут на юге

Из-за снега и тумана утром 25 декабря гора Хермон была закрыта для посетителей.

Метеорологи сообщают об опасности внезапных наводнений в прибрежной полосе и центральной части Израиля.

К вечеру ливневые дожди пойдут в Негеве и в районе Мертвого моря. Там также существует опасность внезапных наводнений.

Сила ветра составит 30-40 км/ч, с порывами до 60 км/ч. Высота волн на море будет достигать двух метров.

Завтра, 26 декабря ожидаются дожди в северной части Израиля. К вечеру дожди усилятся, в особенности на севере и в прибрежной полосе. Также будет очень холодно.

Во вторник, 27 декабря, на всю территорию Израиля - от северной границы до Негева обрушатся штормовые дожди, сопровождаемые грозами.
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