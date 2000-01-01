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Пропал российский самолет с военными, летевшими в Сирию | Фото: Thinkstock25.12 07:09   MIGnews.com

Пропал российский самолет с военными, летевшими в Сирию

По предварительным данным, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах.

"Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек", — сказал собеседник агентства.

Самолет пропал с радаров примерно через 20 минут после вылета.

По данным СМИ, самолет направлялся в Латакию, Сирия.
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