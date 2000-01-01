25.12 07:09 MIGnews.com
Пропал российский самолет с военными, летевшими в Сирию
По предварительным данным, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек, сообщил в воскресенье РИА Новости
источник в экстренных службах.
"Предварительно, самолет Минобороны Ту-154 пропал при вылете из аэропорта Сочи с экранов радаров, на борту находилось около 70 человек", — сказал собеседник агентства.
Самолет пропал с радаров примерно через 20 минут после вылета.
По данным СМИ, самолет направлялся в Латакию, Сирия.
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