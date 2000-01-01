25.12 21:58 MIGnews.com

Минобороны: самолет Ту-154 был технически исправен

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Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов."Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал Байнетов в эфире телеканала "Россия 24". Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета."В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.В район поисков направляются специалисты северного флота с телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон". Туда также направят два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы в ночных условиях, сообщает Би Би Си.