25.12 21:35 MIGnews.com

Младенец умер от голода, после смерти родителей-наркоманов

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В американском городе Кернвилль, штат Пенсильвания, от голода и жажды умерла пятимесячная девочка. Смерть младенца наступила спустя несколько дней после того, как ее родители скончались от передозировки, как предполагается, героином. Об этом сообщает информационный портал Pennlive.Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела наркоманов – 27-летнего Джейсона Чамберса и 19-летней Челси Кардаро через неделю после их смерти. В доме также было обнаружено тело пятимесячной девочки в детской кроватке.Патологоанатом установил, что младенец погиб от голода и обезвоживания спустя несколько дней после смерти его родителей. Как выяснилось, соседи не сразу поняли, что молодая пара находится в доме. Они предполагали, что семья уехала за город.И хотя местным властям было известно о проблеме родителей с зависимостью, и к ним приходила служба по надзору за детьми, однако не было предпринято надлежащих мер в таких случаях, поскольку дом соответствовал требованиям и подходил для проживания ребенка."Они проверили дом, и он подходил для проживания ребенка. Там было много еды, и о ребенке с виду хорошо заботились", — сказала окружной прокурор Келли Саллихан.