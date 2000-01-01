25.12 20:32 MIGnews.com

Террористическая атака – возможная причина крушения Ту-154

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Следователи изучают все возможные причины крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем, включая версию теракта. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.Ранее он исключал версию террористического нападения. Однако во второй половине дня, Соколов заявил, что следователи не исключают версию теракта, так как нужно рассматривать весь спектр причин аварии.Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушения спустя две минуты после взлета в воскресенье утром, 25 декабря, в Сочи. На борту находились 92 человека.На пропавшем Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.