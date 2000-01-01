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YouTube 25.12 19:19   MIGnews.com

Светлова выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154

В воскресенье, 25 декабря, депутат Кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь) направила Чрезвычайному и Полномочному послу России в Израиле Александру Петровичу Шеину соболезнования по поводу гибели граждан России на борту разбившегося самолета.

В частности, в своем письме депутат Светлова пишет: "Выражаю самые глубокие соболезнования всему народу России, родным и близким погибших при крушении авиалайнера. Это ужасная трагедия и в эти дни мы разделяем ваши скорбь и горе".

Напомним, что рано утром в воскресенье, 25 декабря, из-за технической неисправимости лайнер Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. В результате инцидента никто не выжил. В Минобороны сообщили, что, по последним уточненным данным, на борту самолета находились 92 человека.
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