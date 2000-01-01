25.12 17:55 MIGnews.com

Папа Франциск призвал Израиль и ПА к перемирию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Папа Франциск в своем рождественском послании призвал к миру во всем мире. Он также призвал Израиль и ПА возобновить усилия для достижения мира.Папа Римский Франциск призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира.Выступая в Ватикане с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi ("Городу и миру") Папа Римский Франциск призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира.Он призвал обе стороны этого конфликта открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут "заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии".Папа также призвал к концу гражданской войны в Сирии, заявив, что "пришло время для того, чтобы оружие замолчало". В ходе выступления понтифик выразил свои соболезнования жертвам теракта в Берлине.Франциск также пожелал "мира женщинам и мужчинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта на востоке Украины".Выступая с балкона базилики Святого Петра, Папа Франциск призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди "стали жертвами войн и терроризма", а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся, сообщает Би Би Си.