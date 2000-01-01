26.12 06:39 MIGnews.com

Медведев сформирует госкомиссию по расследованию крушения

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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля."Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - отмечается в сообщении.Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело. Расследованием дела займется центральный аппарат СКР. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина "выдвинулась группа опытных следователей".На месте крушения работают специалисты Минобороны и МЧС.