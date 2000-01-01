Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Угонщикам самолета на Мальте предъявили обвинения | Фото: Thinkstock25.12 16:58   MIGnews.com

Угонщикам самолета на Мальте предъявили обвинения

Суд Мальты предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту.
На слушание Муса Саха и Ахмед Али заявили, что они невиновны. В случае, если суд признает их вину, то угонщикам грозит пожизненное заключение. Как пишет BBC, обвиняемые предстали перед судом в бронежилетах.

Напомним, что лайнер ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан на Мальту в пятницу, 23 декабря. Спустя пару часов переговоров угонщики решили сдаться. На борту самолета находилось 118 человек, включая экипаж.

Они вернулись в Ливию в субботу, 24 декабря.

Саха и Али также обвиняются в хранении муляжей огнестрельного оружия, применении насилия по отношению к человеку на борту самолета, захвате заложников, угрозах применения насилия и попытке подорвать финансовую и экономическую стабильность правительства.

Представители Afriqiyah Airways заявляют, что угонщики самолета изначально хотели отправиться в Рим, однако вынуждены были приземлиться на Мальте из-за нехватки горючего.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:55
Нетаниягу ждет объяснений от послов стран-членов СБ ООН
18:35
Иерусалим: задержана арабка, планировавшая нападения с ножом
18:13
Новая Зеландия: евреи призывают не закрывать посольство
17:55
Папа Франциск призвал Израиль и ПА к перемирию
17:46
Нетаниягу отменил встречу с главой правительства Британии
17:25
Ночные автобусы во время Хануки и в новогоднюю ночь
17:20
Иностранные лидеры шлют России соболезнования
17:15
Израильтяне не верят политикам
16:50
Крушение Ту-154: основные версии
16:45
Анкара: Убийство посла РФ и попытка переворота связаны
16:31
Египет подтвердил арест продюсера “Аль-Джазиры”
15:55
Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви
15:45
После кризиса: Израильтяне и Эль-Аль
15:31
Последнее слово Обамы. Провал США на Ближнем Востоке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus