25.12 16:58 MIGnews.com

Угонщикам самолета на Мальте предъявили обвинения

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Суд Мальты предъявил официальные обвинения двум ливийцам, угнавшим самолет из Ливии на Мальту.На слушание Муса Саха и Ахмед Али заявили, что они невиновны. В случае, если суд признает их вину, то угонщикам грозит пожизненное заключение. Как пишет BBC, обвиняемые предстали перед судом в бронежилетах.Напомним, что лайнер ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways был угнан на Мальту в пятницу, 23 декабря. Спустя пару часов переговоров угонщики решили сдаться. На борту самолета находилось 118 человек, включая экипаж.Они вернулись в Ливию в субботу, 24 декабря.Саха и Али также обвиняются в хранении муляжей огнестрельного оружия, применении насилия по отношению к человеку на борту самолета, захвате заложников, угрозах применения насилия и попытке подорвать финансовую и экономическую стабильность правительства.Представители Afriqiyah Airways заявляют, что угонщики самолета изначально хотели отправиться в Рим, однако вынуждены были приземлиться на Мальте из-за нехватки горючего.