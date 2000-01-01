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Иностранные лидеры шлют России соболезнования 25.12 17:20   MIGnews.com

Иностранные лидеры шлют России соболезнования

Лидеры иностранных государств выражают соболезнования в связи с катастрофой самолета Ту-154 Минобороны России.
Телеграмму президенту России Владимиру Путину прислал президент Сирии Башар Асад, пишет РИА Новости. Именно в эту страну летел разбившийся борт. Асад назвал находившихся в самолете друзьями Сирии, которые “хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников”.

Слова сочувствия также выразили канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Президент Сербии Томислав Николич сказал, что трагедия с российским самолетом потрясла всю страну. Недавно избранный президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook выразил соболезнования и вспомнил о великолепном выступлении ансамбля имени Александрова в Кишеневе в прошлом году.

Также слова поддержки России направили Армения, Азербайджан, Испания, Италия, Иран, Казахстан, Чехия и другие страны.

Ранее соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе выразилпрезидент России Владимир Путин. Понедельник, 26 декабря, объявлен в стране днем траура.
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