25.12 16:50 MIGnews.com

Крушение Ту-154: основные версии

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Основная версия крушения самолета Ту-154 Минобороны под Сочи – техническая неисправность. Об этом заявил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. Кроме неисправности самолета, рассматривается и версия качества топлива.По словам источника, версия ошибки пилота маловероятна, так как "они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов". Метеоусловия в районе вылета были благоприятными.Версия теракта, по словам источника, также "практически исключается". Такое же мнение высказал в интервью "Комсомольской правде" президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Он отметил, что подобные рейсы обслуживают только проверенные люди, которые "имеют все формы допуска, для того чтобы заниматься этой работой". Кроме того, в самолете находились люди, которые знали друг друга, и "посторонних людей никто в этот самолет не подсаживал". Также если бы был взрыв или какая-то вспышка над акваторией моря, то были бы очевидцы этого факта.Еще одна возможная причина крушения – попадание птицы в двигатель. Эту версию приводит сайт НТВ.Ru. Недалеко от аэропорта находится станция перелетных птиц и орнитопарк.Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радиолокационных радаров через две минуты после взлета с аэродрома Адлера. Через некоторое время обломки самолета были обнаружены в акватории Черного моря на глубине 50-70 метров. На его борту находилиcь 92 человека.По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Его расследованием будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета России.