25.12 16:31 MIGnews.com

Египет подтвердил арест продюсера “Аль-Джазиры”

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В воскресенье, 25 декабря, власти Египта подтвердили информацию об аресте продюсера панарабского телеканала "Аль-Джазира" Махмуда Хусейна. Правительство предъявило Хусейну обвинения в “антиправительственной агитации”. Продюсера подозревают в попытке свержения правительства Абделя Фаттаха ас-Сиси, так как он является членом запрещенного в стране исламистского движения "Братья-мусульмане".Махмуд Хуссейн был задержан в пятницу, 24 декабря, по обвинению в нарушении общественной безопасности и распространении ложной информации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные источники.В заявлении министерства внутренних дел Египта говорится, что должностные лица “Аль-Джазиры” наняли нескольких человек, сотрудничающих с каналом внутри страны для того, чтобы и далее распространять пропаганду свержения правительства Ас-Сиси, подстрекательство против государства и распространение хаоса через производство и выпуск заказных фальшивых сюжетов с ложной информацией о Египте.