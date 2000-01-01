25.12 15:55 MIGnews.com

Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви

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Королева Британии Елизавета II впервые за 30 лет, пропустит рождественскую службу в церкви в поместье в Сандрингеме. Как передает Reuters со ссылкой на представителя Букингемского дворца, монарх пропустит службу из-за сильной простуды.Елизавета II вместе со своим мужем принцем Филиппом сильно простудились на этой неделе, и пока еще полностью не восстановились. Это первое отсутствие королевы с 1988 года. Несмотря на это королевская чета все же прилета в Сандрингем на вертолете в четверг.Представитель дворца заявил:“Ее Величество Королева не будет присутствовать в церкви в Сэндрингеме этим утром. Королева продолжит восстанавливаться после тяжелой простуды и останется в помещении, чтобы ускорить процесс выздоровления”.Однако отмечается, что Елизавета II примет участие в праздновании Рождества со своей семьей в течение дня.