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flickr 25.12 15:03   MIGnews.com

Супер тайфун приближается к Филиппинам

По данным BBC, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома на Филиппинах из-за супер-тайфуна, стремящегося в направлении восточного побережья страны в воскресенье, 25 декабря.

Приближаясь со скоростью ветра до 240 км / ч, тайфун Нок-Тен должен обрушиться в регионе Бикол на Рождество, как сообщает Совместный центр предупреждения тайфунов США.

Метеорологический цент Филиппин сообщил об устойчивых ветрах до 175 км / ч.

Десятки портов были закрыты, поскольку чиновники предупреждают о потенциально смертельных двухметровых волнах.

В октябре супер-тайфун Хаима обрушился на страну, в результате чего погибли, по меньшей мере, четыре человека.

В воскресенье утром тайфун Нок-Тен (также известный как Нина) находился в около 195 км к востоку от острова Катандуанес.
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