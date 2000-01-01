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Мир в шоке от гибели ансамбля имени Александрова 25.12 14:50   MIGnews.com

Мир в шоке от гибели ансамбля имени Александрова

Итальянский телеканал RaiNews24 пустил в прямой эфир гимн России, исполненный ансамблем имени Александрова. На канале отметили, что ансамбль,который итальянцы по традиции называли "Хором Красной армии" является легендарным коллективом с почти 90-летней историей, сообщает РИА Новости.

Музыкальный коллектив за последние 30 лет провел более семи тысяч выступлений в самых престижных концертных залах мира, на концертах побывало свыше двадцати миллионов зрителей. Последний раз ансамбль имени Александрова гостил на Аппенинском полуострове в ноябре, когда его артисты с успехом дали концерты на сценах Рима, Флоренции, Турина и Реджо-нель-Эмилии.

На борту самолет ТУ-154, который упал в Черном море, могли находиться члены хора, балета и солисты ансамбля имени Александрова, однако оркестр не полетел, сообщил "Интерфаксу" артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете, передает Интерфакс.

"Из тех, кто изначально был в списках, но не полетел, знаю только про себя. Дня за 2 до полета меня заменили, еще остались люди, не вошедшие в квоту. То есть лететь должно было определенное количество человек, по-моему, около 90, а в штате ансамбля людей больше. К тому же не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", - сказал он.

Всего, по словам Хлопникова, в ансамбле имени Александрова около 100-120 человек артистического состава.

"Я тоже должен был лететь в Сирию, но за несколько дней до того заболела дочка, и я взял больничный по уходу", - уточнил он.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.
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