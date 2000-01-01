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Кобзон должен был лететь с ансамблем имени Александрова 25.12 14:44   MIGnews.com

Кобзон должен был лететь с ансамблем имени Александрова

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени А.В. Александрова на авиабазу Хмеймим. Певец ранее многократно выступал с этим ансамблем, сообщает ТАСС.

По его словам, 14 декабря он выступал в Колонном зале вместе с ансамблем, и Валерий Халилов (руководитель ансамбля им. Александрова - прим. ТАСС) просил его полететь в Сирию вместе. "Но я сказал, что у меня медицинская виза, и я должен лететь на лечение", - рассказал он. Народный артист СССР добавил, что предложил полететь вместе как-нибудь в следующий раз. "Но видите, как следующий раз обернулся…", - констатировал он.
При этом Кобзон заверил, что, если ему предложат, он будет готов вновь выступить для российских военнослужащих в Сирии.

Иосиф Кобзон также добавил, что шокирован известием о катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ. "Я искренне сожалею, для меня это просто шоковое известие. Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории, - сказал Кобзон ТАСС. - Они летели на боевое задание".

Парламентарий не сомневается, что хор ансамбля им. Александрова должен и может быть восстановлен. "Минобороны само справится, если понадобится помощь моя, они знают, что могут на нее всегда рассчитывать", - подчеркнул он.
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