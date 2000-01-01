25.12 13:09 MIGnews.com

Дядя, из-за которого забеременела племянница сел в тюрьму

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По сообщению второго канала израильского ТВ, вынесен приговор по делу 25-летнего молодого человека из района Иерусалима, который стал отцом ребенка собственной 15-летней племянницы.Роман между дядей и племянницей развивался на протяжении нескольких месяцев. В конце концов, 15-летняя девочка забеременела от брата отца. Об этом стало известно работникам социальных служб. На прошлой неделе суд приговорил дядю к 24 месяцам лишения свободы.Между тем, девочка, которой исполнилось 16 лет, родила. Долгие месяцы она боролась за получение родительских прав с социальными службами. В конце концов, ей повезло - семья из одного из поселений в окрестностях Иерусалима согласилась удочерить и девочку и ребенка.