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25.12 12:30   MIGnews.com

Катастрофа Ту-154: выживших нет

В ходе поисковой операции в районе катастрофы самолета Ту-154 в Черном море выживших людей пока не обнаружено, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Район авиакатастрофы самолета Ту-154 определен. Выживших не наблюдается", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что, по последним уточненным данным, на борту самолета находились 92 человека.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. На борту находились, в частности, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.
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