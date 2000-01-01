Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 25.12 11:55   MIGnews.com

В Индонезии убиты 2 боевика-исламиста

Индонезийские полицейские убили двух предполагаемых боевиков-исламистов в воскресенье, 25 декабря, в перестрелке во время рейда на дом в провинции Западная Ява, как сообщил представитель полиции.

Двое мужчин были арестованы в Сибинонге и привели полицию в дом на дамбе Джатихулур, как сообщил пресс-секретарь национальной полиции Ави Сетийоно.

"Там были 2 человека, началась перестрелка, и мы должны были застрелить их", - сказал Сетийоно.

В Индонезии, крупнейшей мусульманской стране в мире, за последние месяцы произошло несколько терактов.

Ранее 18-летний студент пытался взорвать самодельное взрывное устройство, а затем напал на священника во время воскресной мессы в католической церкви.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:55
Нетаниягу ждет объяснений от послов стран-членов СБ ООН
18:35
Иерусалим: задержана арабка, планировавшая нападения с ножом
18:13
Новая Зеландия: евреи призывают не закрывать посольство
17:55
Папа Франциск призвал Израиль и ПА к перемирию
17:46
Нетаниягу отменил встречу с главой правительства Британии
17:25
Ночные автобусы во время Хануки и в новогоднюю ночь
17:20
Иностранные лидеры шлют России соболезнования
17:15
Израильтяне не верят политикам
16:58
Угонщикам самолета на Мальте предъявили обвинения
16:50
Крушение Ту-154: основные версии
16:45
Анкара: Убийство посла РФ и попытка переворота связаны
16:31
Египет подтвердил арест продюсера “Аль-Джазиры”
15:55
Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви
15:45
После кризиса: Израильтяне и Эль-Аль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus