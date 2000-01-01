25.12 11:55 MIGnews.com

В Индонезии убиты 2 боевика-исламиста

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Индонезийские полицейские убили двух предполагаемых боевиков-исламистов в воскресенье, 25 декабря, в перестрелке во время рейда на дом в провинции Западная Ява, как сообщил представитель полиции.Двое мужчин были арестованы в Сибинонге и привели полицию в дом на дамбе Джатихулур, как сообщил пресс-секретарь национальной полиции Ави Сетийоно."Там были 2 человека, началась перестрелка, и мы должны были застрелить их", - сказал Сетийоно.В Индонезии, крупнейшей мусульманской стране в мире, за последние месяцы произошло несколько терактов.Ранее 18-летний студент пытался взорвать самодельное взрывное устройство, а затем напал на священника во время воскресной мессы в католической церкви.