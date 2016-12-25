25.12 10:59 MIGnews.com

Хайфа: жителям рекомендовано закрыться в домах

תמונת מצב:מיכל בנזין שהיה בתהליך ריקון החל לבעור.עשרות צוותי כיבוי נוטלים חלק בפעולות הכיבוי.הערכה של הכבאות תוך כשעה וחצי יאזל הדלק במיכל. pic.twitter.com/UwkiY9WMlY — sami abed alhamed (@samiaah10) December 25, 2016

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Из-за бушующего на нефтезаводе пожара муниципалитет Хайфы рекомендовал жителям кварталов Кирьят Хаим и Кирьят Моцкин оставаться в домах, закрыть окна и двери.По предварительной оценке, бензин на нефтезаводе должен выгореть в течение полутора часов.Пожарные затрудняются установить контроль над огнем.В настоящий момент пожарные заняты, главным образом, охлаждением находящихся по соседству с горящей емкости с топливом.