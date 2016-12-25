25.12 10:59 MIGnews.com
Хайфа: жителям рекомендовано закрыться в домах
Из-за бушующего на нефтезаводе пожара муниципалитет Хайфы рекомендовал жителям кварталов Кирьят Хаим и Кирьят Моцкин оставаться в домах, закрыть окна и двери.
По предварительной оценке, бензин на нефтезаводе должен выгореть в течение полутора часов.
Пожарные затрудняются установить контроль над огнем.
В настоящий момент пожарные заняты, главным образом, охлаждением находящихся по соседству с горящей емкости с топливом.
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