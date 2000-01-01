25.12 10:23 MIGnews.com

Масштабная эвакуация в Германии из-за бомбы

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Более 54000 человек в южном немецком городе Аугсбурге должны были покинуть свои дома утром на Рождество, в то время как на этой территории обезвреживали гигантскую 1,8-тонную авиабомбу времен Второй мировой войны.Средневековый городской собор и здание городского совета находятся в области, которая будет закрыта до того момента, пока там не будет безопасно. Полиция заявила в субботу, 24 декабря, что никто не будет допущен на близлежащие улицы с около 8 часов утра в воскресенье, 25 декабря, и все должны покинуть опасную зону до 10 утра.Полицейские говорят, что невозможно точно сказать, сколько времени займет обезвреживание бомбы. Школы открываются для людей, которые не могут остаться у родственников или друзей.Обнаружение бомб военного времени не является чем-то необычным в Германии. Эта эвакуация, однако, даже масштабнее, чем эвакуация 45000 человек в городе Кобленц в 2011 году по той же причине.