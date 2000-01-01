Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 25.12 10:23   MIGnews.com

Масштабная эвакуация в Германии из-за бомбы

Более 54000 человек в южном немецком городе Аугсбурге должны были покинуть свои дома утром на Рождество, в то время как на этой территории обезвреживали гигантскую 1,8-тонную авиабомбу времен Второй мировой войны.

Средневековый городской собор и здание городского совета находятся в области, которая будет закрыта до того момента, пока там не будет безопасно. Полиция заявила в субботу, 24 декабря, что никто не будет допущен на близлежащие улицы с около 8 часов утра в воскресенье, 25 декабря, и все должны покинуть опасную зону до 10 утра.

Полицейские говорят, что невозможно точно сказать, сколько времени займет обезвреживание бомбы. Школы открываются для людей, которые не могут остаться у родственников или друзей.

Обнаружение бомб военного времени не является чем-то необычным в Германии. Эта эвакуация, однако, даже масштабнее, чем эвакуация 45000 человек в городе Кобленц в 2011 году по той же причине.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:28
На борту Ту-15 находилась "доктор Лиза"
10:24
Минобороны опубликовал список пассажиров Ту-15
09:58
Яир Лапид: "Израилю необходим министр иностранных дел"
09:51
Дани Данон: Палестинцы понимают неэффективность резолюции
09:20
В Израиле умер известный поэт и писатель Феликс Кривин
09:16
В Мигдаль Ха-Эмек из проезжающей машины ранена 60-летняя
09:06
Директор по связям Трампа уволился из-за секс-скандала
08:53
Фрагменты Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега в Сочи
08:44
Израиль: опасность наводнений в центре, ливни пройдут на юге
08:27
Сирены ракетной тревоги в Негеве
08:19
Нетаниягу: Резолюция – постыдное решение, но мы справимся
07:51
Арестованы 4 подозреваемых в Иудеи и Самарии
07:36
Нетаниягу отменил визит премьера Украины
07:29
Израиль приобретет сотни ракет дальнего радиуса действия
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus