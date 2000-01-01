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Учитель сняла фото Нетаниягу: я учу детей другим ценностям | Фото:25.11 09:37   MIGnews.com

Воспитатель сняла фото Биби: я учу детей другим ценностям

Воспитательница детского сада в Пардес-Хана-Каркур, что в Центральном округе, Оснат Хагай сняла фотографию премьер-министра Биньямина Нетаниягу в знак протеста против того, что он возглавляет правительство после предъявления ему обвинений в коррупции.

Соответствующее видео Хагай разместила в социальной сети Facebook, сообщает The Jerusalem Post.

По словам воспитательницы, она учит детей ценностям, с которыми действия премьера не соотносятся.



Министр образования Рафаэль Перец уже прокомментировал в социальной сети Twitter соответствующее видео, отметив, что очень серьезно относится к действиям воспитательницы и намерен сделать ей выговор.

В свою очередь Хагай заявила, что после заявления Переца решила приняла уволиться из детского сада.

"Я увидела твитт министра образования и помогла ему с решением этой дилеммы. Сегодня я покину свою работу. Министерство образования хочет сделать мне выговор, потому что я не хочу отказываться от своих ценностей. У меня нет ничего личного против Нетаниягу. Просто по моему личному мнению, человек с обвинительными актами не имеет права возглавлять правительство", - уверена девушка.

По ее словам, многие люди позитивно отнеслись к ее поступку, однако у некоторых он вызвал полное отторжение.

"Например, Хацель с негативным комментарием поделился моим постом на своей странице, и, естественно, все его фанаты стали меня атаковать. Несмотря на это, я все равно не откажусь от своих ценностей. Увольнение – не такая уж большая цена за мои ценности", - подчеркнула Хагай.

Она также выразила недоумение, почему простые израильтяне, которым предъявлены обвинения, как правило, не могут оставаться на занимаемой должности, а премьер-министр – может.

"Когда я увидела фотографию Нетаниягу перед глазами, то поняла, что что-то нужно делать. Мы же учим детей прямо противоположному, и, может быть, это была слишком острая реакция, но я все еще считаю свои действия правильными", - резюмировала воспитательница детсада.


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